Z Olsztyna do Bełchatowa! Kolejny transfer Skry

Kamil Szymendera (rocznik 2003) gra na pozycji przyjmującego. Jest zawodnikiem z bogatym dorobkiem w siatkówce młodzieżowej - medalistą mistrzostw Europy oraz mistrzem świata U19, które w 2021 roku rozegrane zostały w Iranie.

Zobacz także: Klub z PlusLigi ogłosił nowy transfer! Kanadyjczyk zagra w Polsce

Po ukończeniu SMS PZPS Spała, z którym występował w pierwszej lidze, trafił do Indykpolu AZS Olsztyn. W tym klubie spędził ostatnie trzy sezony i wystąpił w 35 meczach PlusLigi.

– Od zawsze Skra Bełchatów była klubem, który był w moich marzeniach. W czasie, gdy grał jeszcze Mariusz Wlazły czy Facundo Conte śledziłem grę klubu z Bełchatowa i moim marzeniem było w nim zagrać. Moim celem na sezon jest dobrze pokazywać się na boisku, jeśli ta okazja będzie. Dobrze trenować i czerpać z doświadczenia starszych kolegów – powiedział Kamil Szymendera.

– Kamil to młody wilk polskiej siatkówki, który jest głodny gry, sukcesów, a przede wszystkim chce się rozwijać i piąć w górę. Jego transfer to inwestycja, jeśli mówimy i myślimy o przyszłości klubu. Cieszymy się, że dołączył do naszej drużyny i wspólnie będziemy budować nową wartość zespołu – powiedział prezes klubu Michał Bąkiewicz.

Polsat Sport, skra.pl