Sielska z brązowym medalem uniwersjady na 100 m ppł

Największą polską nadzieją na medal podczas piątkowych startów lekkoatletycznych na stadionie Bochum była Alicja Sielska, która pewnie wygrała bieg kwalifikacyjny na 100 metrów przez płotki (12.92 s). W finale chciała pobiec jeszcze szybciej i choć zaczepiała o płotki, to… wywalczyła brązowy medal z czasem 12.95 s!

– Jestem zadowolona z tego biegu, w szczególności że zahaczyłam chyba wszystkie płotki, jakie mogłam – śmieje się brązowa medalistka. – Na ostatnich metrach wyskrobałam jednak ten krążek. Nie wiem jak to zrobiłam, ale bardzo walczyłam i chciałam być jak najszybciej na mecie. Jestem bardzo wdzięczna i dumna z tego medalu. Zapamiętam ten bieg na długo, bo musiałam dać z siebie dużo więcej, niż chociażby ostatnio na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Bergen. A czy myślałam o czymś więcej, niż brąz po półfinale? Ja po prostu chciałam medal i ten medal mam!

W piątek odbył się również finał skoku wzwyż kobiet. W pierwszym z konkursów startowała Maja Chamot, która ostatecznie zajęła 10. miejsce z wynikiem 4.20 m. – Atakowałam 4,30 m i myślałam, że osiągnięcie tej wysokości przyjdzie mi z łatwością. Niestety tyczka, którą wzięłam nie jest dla mnie twarda, a mam jeszcze trochę niepewności. Myślę, że to przyjdzie z czasem, bo wiem, że jestem na to gotowa. Jeszcze kilka takich startów i będzie dobrze, tym bardziej, że to dla mnie coś fajnego i bardzo mi się podobało na uniwersjadzie – mówi nasza tyczkarka.

W kwalifikacjach rzutu oszczepem dobry wynik zanotowała Gabriela Andrukonis, a jej rezultat (51.26 m) był czwartym w grupie i pozwoli jej na występ w finale. Podobną drogę przebył Łukasz Kempski, czyli nasz skoczek o tyczce. Wynik 5.40 m pozwolił mu na trzecie miejsce w grupie i awans do finału. Z tego samego konkursu odpadł jednak Bartosz Marcinkiewicz, który zdołał skoczyć 5.05 m.

Jeśli chodzi o naszych średniodystansowców, to w piątek odbyły się męskie kwalifikacje na 800 metrów, w których wystartowali Kacper Lewalski i Maciej Wyderka. Zgodnie z planem obaj awansowali do półfinałów (trzecie i pierwsze miejsca w biegach), a warto przypomnieć, że drugi z zawodników broni tytułu uniwersjady w Chengdu.

– Czuję się bardzo dobrze. Bieg był wolny, ale na końcówce czułem się super. Ostatnie sto metrów pobiegłem pewnie i mocno, ale jednocześnie zachowałem dużo siły na kolejne starty. Oczywiście uniwersjadę bardzo lubię i do Niemiec przyjechałem bronić tytułu. Przeciwnicy są jednak mocni, więc zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy – mówi Wyderka.

– Najważniejsze było tutaj, żeby dostać się do kolejnej fazy mniejszym kosztem – dodaje Lewalski. – Pierwsze biegi wbrew pozorom są ciężkie, bo to wielka niewiadoma. Potem jest już pewniej i wiadomo, jak wszystko rozplanować. Co dalej? Na pewno w półfinale chcę być w pierwszej dwójce i dalej walczyć o medal. Podobny plan mają jednak rywale, więc łatwo nie będzie. Muszę się zregenerować i w sobotę walczyć dalej.

W piątek startował jeszcze Maciej Galik, który był dziesiąty w swojej grupie kwalifikacji trójskoku (15.50 m) i pożegnał się z zawodami.

