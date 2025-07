Ciężkowska i Łunio zagrają o brąz uniwersjady

To był długi dzień dla polskich plażowiczek, bowiem już o godz. 9 czekał je mecz ćwierćfinałowy. Rywalkami Biało-Czerwonych były Węgierki Eszter i Zsófi Vasvari. Nasze zawodniczki wiedziały o rywalkach niewiele, jednak przede wszystkim chciały poprawić swoją grę, bo wiedziały, że mają znacznie większy potencjał.

I faktycznie, Polki w porannym spotkaniu zagrały bardzo dobrze. Pewnie wygrały pierwszego seta do 15, a w drugim tylko się nakręcały. W efekcie awansowały do półfinału po dość jednostronnym meczu. – Cieszy przede wszystkim to, że poprawiłyśmy swoją grę. Przed nami jeszcze półfinał, który również chcemy wygrać – mówiły po meczu nasze siatkarki.

A o wielki finał Biało-Czerwone zmierzyły się ze Szwajcarkami Menią Bentele i Annique Niederhauser (one wygrały z kolei z Chinkami Jiang/Yu 2:0). Po pierwszym secie wydawało się, że Ciężkowska i Łunio awansują do finału, bo po niezłej grze wygrały 21:16. Szwajcarki wyciągnęły jednak wnioski, poprawiły się i w drugim zwyciężyły już 21:18. Tie-break to zawsze niesamowite emocje, a lepiej radziły sobie z nimi przeciwniczki Polek. Zbudowały przewagę, dzięki której triumfowały w trzeciej partii 15:11, a w całym meczu 2:1.

– Tak na gorąco ciężko powiedzieć, co zawiodło. Musimy przeanalizować to spotkanie i wtedy wyciągniemy jakieś mądrzejsze wnioski. Myślę, że mogłyśmy lepiej zagrać na zagrywce i być skuteczniejsze w kończeniu akcji. Teraz chwilę się posmucimy, ale jutro ponownie wychodzimy na boisko. Chcemy teraz zdobyć brąz, ale za dwa lata nie ma innej opcji, niż walka w finale o złoto – skomentowała Ciężkowska. – Tym razem Szwajcarki zagrały lepiej i trzeba im pogratulować tego występu – dodała Łunio.

W sobotę Biało-Czerwone zmierzą się w meczu o brąz z Amerykankami Alexis Durish i Audrey Koenig. Początek spotkania w Duisburgu o godz. 13.15.

