Etatowy reprezentant Francji zagra w Polsce! Transfer potwierdzony

Bos jest od dwóch lat graczem HBC Nantes. Wcześniej przez siedem sezonów reprezentował barwy innego francuskiego klubu Montpellier HB. To etatowy reprezentant Francji, z którą w styczniu tego roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata.

- To bardzo uniwersalny gracz, którego atuty wykorzystać można na trzech pozycjach. W reprezentacji wystawiany jest na prawym skrzydle, a w klubie na prawym rozegraniu. Do tego jest również zdolny grać na środku rozegrania. To jego ogromny atut, który i w naszej drużynie chcemy wykorzystać – powiedział dyrektor sportowy Industrii Michał Jurecki, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

W zakończonym niedawno sezonie HBC Nantes z Bosem w składzie zdobyło wicemistrzostwo Francji, a w Lidze Mistrzów zajęło trzecią pozycję. We krajowej lidze przyszły zawodnik Industrii zdobył 109 bramek, a w rozgrywkach europejskich 77.

- Po raz pierwszy w swojej karierze wyjadę z Francji i to do kraju, w języku którego nie mówię. To będzie dla mnie wyzwanie, ale szukam również nowych doświadczeń. Mogę grać na trzech pozycjach, ale w tym momencie wolę występować jako prawy rozgrywający. Spodobała mi się też gra na środku i jestem gotowy występować na dowolnej, byle dać korzyść zespołowi. W Kielcach chcę zdobyć tak wiele tytułów jak to możliwe - od mistrzostwa, przez puchar, ale zwłaszcza zwyciężyć w Lidze Mistrzów – podkreślił Bos.

Za rok na prawym rozegraniu w kieleckiej drużynie zajdą spore zmiany. Alex Dujshebaev już wcześniej ogłosił, że po zbliżającym się sezonie odejdzie z Kielc. W czerwcu przyszłego roku kończy się umowa Hiszpana Jorge Maquedy i nie wiadomo czy zostanie przedłużona.

Piłkarze ręczni Industrii przygotowania do nowego sezonu rozpoczną w najbliższy poniedziałek.

PAP