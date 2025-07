Kolejny złoty medal dla Polski! Koszykarki 3x3 najlepsze w turnieju w Skopje

Przypomnijmy, że na drodze do finału Polki pokonały Brytyjki i Rumunki. Początek meczu o złoto był dość zacięty. Walka była zażarta aż do stanu 4:4. Wtedy Biało-Czerwone wrzuciły szósty bieg. Zdobyły pięć punktów z rzędu i wyszły na wyraźne prowadzenie. Później nie pozostało już nic innego, jak utrzymać przewagę do końca.

Tyle że ta sztuka Polkom się nie udała. Francuzki zdobyły aż siedem punktów z rzędu i objęły prowadzenie 12:11. Wtedy jednak przebudziły się koszykarki znad Wisły. Kluczowy dla losów spotkania okazał się rzut Heleny Danielewicz za dwa punkty. Francuzki odpowiedziały jednym punktem, lecz potem dwukrotnie trafiła Lena Brzustowska i ostatecznie to Polki mogły cieszyć się ze złota.

Na szczególną uwagę zasługuje postawa wspomnianej Danielewicz. 16-latka zdobyła łącznie aż dziewięć punktów, co stanowiło lwią część dorobku polskiej drużyny.

Polska - Francja 16:13

Skład reprezentacji Polski w meczu finałowym: Magdalena Kloska, Zuzanna Winkiel, Helena Danielewicz, Lena Brzustowska

mtu, Polsat Sport