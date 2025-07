Odpoczynek się przydał. Polskie siatkarki gotowe na starcie z Włoszkami

Między spotkaniami podopieczne Stefano Lavariniego miały dwa dni przerwy. Dzięki temu miały więcej czasu na regenerację i przygotowanie. Gryka doceniła taki układ terminarza.

- To jest bardzo fair. Pozwala nam to odsapnąć po tych emocjach meczu, który był w zasadzie o życie. Musiałyśmy wygrać, żeby przejść dalej. Cieszę się, że dostałyśmy te kilka dni, żeby spokojnie wejść sobie w rytm przygotowujący do kolejnego spotkania. To dobrze na nas działa. Jest dobra energia - tłumaczyła Gryka.

Zawodniczka BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała podzieliła się również swoimi spostrzeżeniami na temat gry przy wypełnionej Atlas Arenie. 25-latka zaznaczyła, że było to dla niej wyjątkowe przeżycie.

- Dla mnie to był pierwszy taki mecz w takiej hali wypełnionej przez kibiców. Opanowała mnie kompletna euforia, jak śpiewałyśmy hymn. Te pozytywne emocje zostały, a po pierwszych piłkach wyłączyła się u mnie w głowie presja i odcięłam się od tego, że jesteśmy w hali wypełnionej po brzegi - mówiła.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport