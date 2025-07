Skład reprezentacji Polski siatkarzy na turniej finałowy Ligi Narodów już znany! Kto zagra w Ningbo?

Turniej finałowy zostanie rozegrany od 30 lipca do 3 sierpnia w mieście Ningbo w Chinach. Zagra w nim osiem reprezentacji - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Polacy w ćwierćfinale zmierzą się z reprezentacją Japonii. Zwycięzca tego starcia zagra w półfinale z lepszym z pary Brazylia-Chiny.

W polskiej kadrze znaleźli się siatkarze, którzy grali w ostatnim turnieju fazy interkontynentalnej w Gdańsku. Przypomnijmy, że tuż przed startem zawodów kontuzji doznał pełniący funkcję kapitana Aleksander Śliwka.

Selekcjoner Nikola Grbić już podczas zawodów w Ergo Arenie dawał do zrozumienia, że do Chin zabierze tych piętnastu zawodników, którzy kończyli zmagania w fazie zasadniczej. Z tego grona będzie wybierał czternastkę do kadry meczowej.

Skład reprezentacji Polski siatkarzy na turniej finałowy Ligi Narodów 2025 w Ningbo:

rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda

przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk

atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

środkowi: Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Mateusz Poręba

libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak.