Wioślarze rozpoczęli rywalizację na uniwersjadzie. Czy powtórzą świetny wynik z Chengdu?

Przypomnijmy, że w Chengdu nasi wioślarze spisali się znakomicie. Złote medale zdobyła wówczas nasza czwórka podwójna mieszana, a także w dwójce Bartosz Bartkowski i Krzysztof Kasparek, a w jedynce Zuzanna Jasińska. Srebrne krążki przywieźli natomiast nasza żeńska czwórka (Katarzyna Boruch, Martyna Jankowska, Izabela Pawlak i Anna Potrzuska, a także dwójka Paulina Chrzanowska i Izabela Gałek.

Uniwersjadowa kadra reprezentacji Polski przeszła jednak gruntowną przebudowę. Z poprzedniej ekipy pozostali jedynie Jasińska, Potrzuska i Cezary Litka. Pozostali zawodnicy nie mieli jeszcze okazji występować na najważniejszej akademickiej imprezie, jednak jeśli pokażą swoją najwyższą formę, mogą powtórzyć sukces z Chin.



– Liczymy na dobry występ naszych zawodników. W Chengdu bardzo dużo nam wyszło, a teraz ta kadra jest zupełnie inna, chociaż niektóre osady pływają w kadrze narodowej seniorów. Jesteśmy dobrze przygotowani, chociaż wśród rywali jest sporo mocnych ekip i to nawet z nacji, które jeszcze z wioślarstwa nie słyną – podkreśla Piotr Kula, trener naszej męskiej reprezentacji.



Na pewno z dobrej strony będzie chciał pokazać się Litka, choć niedawno zakończył zgrupowanie kondycyjne w górach i nie miał wiele czasu na trening na wodzie. Medalowe szansa ma także męska ósemka czy żeńskie dwójki. – Na pewno ostrej walki nie zabraknie i mam nadzieję, że dzięki temu niejednokrotnie przechylimy szalę zwycięstwa na naszą korzyść – mówi Kula.



Litka: – Moim celem minimum jest finał, a co będzie wyżej, bardzo mnie ucieszy. Tydzień temu zakończyłem obóz w górach, więc te zawody to przystanek przed seniorskimi mistrzostwami Europy. Jestem dobrej nadziei, mamy bardzo dobrą reprezentację i oby ten dorobek medalowy był taki jak w Chengdu, a może nawet lepszy.



W piątek odbyły się już pierwsze wyścigi z udziałem naszych reprezentantów. Prawdziwa walka o medale rozpocznie się jednak dopiero w niedzielę, kiedy to zaplanowano finały. – Uniwersjada kojarzy mi się bardzo dobrze, bo wywalczyłam w Chengdu złoto. Jest superatmosfera i bardzo lubię tę imprezę. Mam teraz apetyt na podobny sukces, chociaż łatwo nie będzie, bo teraz startuję w innej konkurencji, na długim wiośle. Traktuję to jako wyzwanie i zobaczymy, co z tego będzie – mówi Jasińska.



Skład wioślarzy na Uniwersjadę w Niemczech:



Dominika Gałka (UMK Toruń, AZS UMK Toruń), Zuzanna Jasińska (Politechnika Gdańska, Pegaz Wrocław, Barbara Jęchorek (WSG Bydgoszcz, Posnania Poznań), Wiktoria Kalinowska (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa), Wiktoria Lewandowska (UMK Toruń, AZS UMK Toruń), Weronika Ludwiczak (UKW Bydgoszcz, RTW Lotto Bydgostia), Magdalena Ładna (Politechnika Wrocławska, AZS Szczecin), Anna Potrzuska (AWFiS Gdańsk, AZS AWFiS Gdańsk), Jessika Sobocińska (UWSB Merito Poznań, Posnania Poznań), Wiktoria Zawadzka (Politechnika Bydgoska, Lotto Bydgostia), Adam Bujnowski (AWFiS Gdańsk, GKW Drakkar Gdańsk), Emilian Jackowiak (AWF Gorzów Wlkp., AZS AWF Gorzów Wlkp.), Jerzy Kaczmarek (UAM Poznań, Posnania Poznań), Kazimir Kujda (Uniwersytet Warszawski, AZS AWF Warszawa), Tomek Lewicki (WSG Bydgoszcz, RTW Lotto Bydgostia), Cezary Litka (WSG Bydgoszcz, AZS AWF Warszawa), Gustaw Skarżyński (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa), Jakub Sobański (ZUT Szczecin, AZS Szczecin), Bartłomiej Sopoński (WSG Bydgoszcz, BTW Bydgoszcz), Oskar Streich (UMK Toruń, AZS UMK Toruń), Szymon Tomiak (Politechnika Gdańska, AZS AWFiS Gdańsk).

