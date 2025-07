Zmiany w sztabie mistrza Polski. Trener odejdzie po czterech latach

Przez cztery sezony, od 1 lipca 2021 roku, Xavi Sabate i Nilsson byli duetem prowadzącym "Nafciarzy". Polak jako drugi trener wspierał zespół na każdym kroku – od układania taktyki i analizowania rywali, przez prowadzenie zajęć, przygotowywanie analiz wideo i statystyk, aż po załatwianie spraw organizacyjnych i dbanie o atmosferę w drużynie. To on, jako prawa ręka Hiszpana, stał za kulisami wielu kluczowych decyzji i czuwał nad detalami, które często decydują o sukcesie.

Wspólnie sięgnęli po dwa tytuły mistrza kraju, trzy Puchary Polski, jeden Superpuchar, świętowali awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i wywalczyli brązowy medal EHF European League.

- To była jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie musiałem podjąć w życiu, bo zawsze będę czuł się częścią płockiego projektu, który wspólnie budowaliśmy przez ostatnie cztery sezony. Teraz przyszedł moment, by skupić się na sobie i postawić przed sobą nowe cele. Nie mówię „do widzenia”, a „do zobaczenia”. Życzę wielu sukcesów w nadchodzącym sezonie, bo głęboko wierzę, że stworzyliśmy najmocniejszy zespół w historii SPR Wisły Płock – powiedział Nilsson żegnając się z drużyną, która od początku tygodnia przygotowuje się do nowego sezonu.

Jego miejsce w sztabie szkoleniowym zajął Ulazia, który w ostatnich sezonach pełnił funkcję analityka i statystyka. Hiszpan od lat wspierał trenerów „Nafciarzy”, a najbliższy sezon będzie jego piątym w Płocku.

- Jest świetnie przygotowany i w pełni gotowy do podjęcia nowych obowiązków. Doskonale zna zespół, zawodników i realia funkcjonowania Orlen Wisły Płock. Mamy do siebie duże zaufanie, co w mojej ocenie jest kluczowe we współpracy. Jestem przekonany, że wniesie wiele wartości do drużyny i jeszcze bardziej wzmocni nasz sztab szkoleniowy – skomentował decyzję klubu Sabate.

Pierwszym akordem nowego sezonu będzie zaplanowane na 30 sierpnia w Atlas Arenie w Łodzi spotkanie o Superpuchar, w którym rywalem płocczan będzie Industria Kielce.