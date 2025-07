Czas skupić się na meczu o trzecie miejsce. Jasna deklaracja reprezentantki Polski

Sobotnie starcie w łódzkiej Atlas Arenie było dość jednostronne. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego w przekonującym stylu wygrał każdy z trzech setów i zapewniły sobie udział w finale VNL. Polki przegrywały partie kolejno do 18, 16 i 14.

- Musimy jak najszybciej o tym zapomnieć i przygotować się na jutro - mówiła Wenerska. Przypomnijmy, że w niedzielę podopieczne Stefano Lavariniego powalczą o brązowy medal Ligi Narodów.

Rozgrywająca reprezentacji Polski zwróciła uwagę na to, co ona i jej koleżanki mogły zrobić lepiej.

- Na "high ballach" nie robiłyśmy dobrej roboty i tego, co trener zakładał. Trzeba by było to zobaczyć i się zastanowić - wyjaśniała.

W meczu o trzecie miejsce Polki zagrają z przegranymi ze starcia Brazylijek z Japonkami.

- Trzeba się szybko zebrać i zapomnieć o tym meczu. Mamy, o co walczy i powtórzyć sukces z ostatnich lat - stwierdziła. Warto przypomnieć, iż w dwóch poprzednich edycjach VNL Polki sięgały po brązowe medale.

mtu, Polsat Sport