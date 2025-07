De Paul w ciągu czterech sezonów zagrał w 187 meczach Atletico. Strzelił 14 goli i zanotował 26 asyst. W barwach madryckiego klubu nie zdobył żadnego trofeum. Więcej sukcesów odniósł z reprezentacją Argentyny, w której wystąpił 78 razy i zdobył dwie bramki. W 2022 roku zdobył złoty medal mundialu w Katarze oraz dwukrotnie triumfował w Copa America.

Transfer do Interu Miami był planowany od tygodni, a pomocnik, oczekujący na finalizację transferu, nie dołączył jeszcze do nowej drużyny. De Paul wyjeżdża z Europy do Stanów Zjednoczonych 11 miesięcy przed mistrzostwami świata w Kanadzie, USA i Meksyku, gdzie Argentyna będzie broniła tytułu.

Według hiszpańskich mediów kwota umowy wyniesie 15 mln euro i będzie to drugi najwyższy transfer w historii Major League Soccer. W tym roku Atlanta United zapłaciła 21,25 mln euro za Iworyjczyka Emmanuela Latte z Middlesbrough.

MS, PAP