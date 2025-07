Lavarini zapowiedział wielką zmianę w reprezentacji. "Bardziej nam odpowiada"

Biało-Czerwone w nieco dramatycznych okolicznościach pokonały w środę Chinki 3:2 i po raz trzeci z rzędu znalazły się w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Ostatnie dwie edycje kończyły na najniższym stopniu podium.

ZOBACZ TAKŻE: "Nikt nie ma monopolu na wygrywanie". Ważne słowa przed meczem Polska - Włochy

W sobotę poprzeczka zostanie zawieszona jednak znacznie wyżej, ponieważ po drugiej stronie siatki staną mistrzynie olimpijskie z Paryżu, które wygrały ostatnie 27 oficjalnych spotkań. Doświadczony argentyński trener Julio Velasco stworzył prawdziwą maszynę do wygrywania, a wartość włoskich siatkarek zna ich rodak, szkoleniowiec reprezentacji Polski Stefano Lavarini.

- W tym meczu wrócimy do naszej pozycji „underdoga”, co bardziej leży w naszej naturze i nam odpowiada. Włoszki mają serię 27 zwycięstw, do tego ponad 30 zawodniczek na naprawdę światowym poziomie. Musimy więc dobrze podejść do tego spotkania i starać się dać z siebie wszystko – przekonywał Lavarini, który na co dzień prowadzi czołowy włoski klub - Igor Gorgonzola Novara.

Układ półfinałów jest identyczny, jak przed rokiem. W drugiej parze Japonia zmierzy się z Brazylią (początek, godz. 20).

- Teraz zmierzymy się jednak z inną reprezentacją Polski, która będzie mogła liczyć na wsparcie kibiców. Jeśli chodzi o nas, nasz poziom przygotowania jest doskonały i będziemy walczyć do końca – podkreśliła Carlotta Cambi, rozgrywająca reprezentacji Włoch.

Transmisja meczu Polska - Włochy w sobotę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:00 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

JŻ, PAP