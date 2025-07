Panthers Wrocław stoją przed niezwykle trudnym zakończeniem sezonu. Przed nimi trzy kluczowe spotkania: dwukrotne starcie z Munich Ravens – rewelacją tego sezonu – oraz wyjazdowy rewanż z Vienna Vikings.

Drużyna z Bawarii może pochwalić się imponującym bilansem 8-1, dzięki któremu zajmuje pierwsze miejsce w Dywizji Południowej. W dotychczasowych dziewięciu meczach Ravens tylko raz musieli uznać wyższość rywala, przegrywając na wyjeździe ze Stuttgart Surge w czwartej kolejce 28:36. Co więcej, przed własną publicznością monachijczycy pozostają niepokonani, co stawia przed Panthers ogromne wyzwanie, by jako pierwsi w tym sezonie zwyciężyć w Monachium.

Mimo niedawnej porażki z Vienna Vikings, każdy mecz to nowa historia i nowa szansa. Podopieczni Craiga Kuligowskiego nie mogą sobie pozwolić na żadne błędy, jeśli marzą o awansie do fazy play-off. Z tego względu niedzielne spotkanie jest dla nich absolutnie kluczowe i muszą je wygrać za wszelką cenę.

– Wiemy, że aby dostać się do play-offów, musimy wygrać wszystkie pozostałe mecze. Dlatego teraz skupiamy się wyłącznie na naszym kolejnym przeciwniku – Munich Ravens. Jesteśmy w grze i wierzymy w nasze możliwości! Mamy w drużynie wielu silnych i odpornych zawodników, którzy są gotowi walczyć do końca. Bez względu na wszystko, zagramy ostro w najbliższym spotkaniu. Będziemy walczyć do samego końca! Wasze wsparcie dużo dla nas znaczy! Trzymajcie za nas kciuki w niedzielę, a już w sierpniu widzimy się na Stadionie Olimpijskim, na ostatnim domowym meczu w sezonie 2025! – komentuje AJ Wentland, linebacker Panthers Wrocław.

Polsko-niemiecki pojedynek będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport Fight i Polsat Box Go. Początek o godzinie 12.55.

pantherswroclaw.com