Nie przegrały od ponad roku! Kapitalna seria Włoszek, aż trudno uwierzyć

Polki trzeci rok z rzędu dotarły do najlepszej czwórki rozgrywek Ligi Narodów. W dwóch poprzednich edycjach wywalczyły brązowe medale i z celem ponownego stanięcia na podium przystąpiły do rozgrywanego od środy turnieju finałowego w łódzkiej Atlas Arenie.

Pierwszy krok zrobiły, pokonując w ćwierćfinale Chiny 3:2. Awans nie przyszedł im jednak łatwo, bo podopiecznym trenera Stefano Lavariniego nie układała się gra, miały kłopoty zarówno w przyjęciu, jak i w ataku. Jak przyznał włoski szkoleniowiec, zwycięstwo było zasługą charakteru jego siatkarek oraz postawy rezerwowych, które odmieniły grę zespołu.

W sobotę Polki zagrają w półfinale z Włoszkami. Między spotkaniami Biało-Czerwone miały dwa dni przerwy. Dzięki temu dostały więcej czasu na regenerację i przygotowanie.

- To jest bardzo fair. Pozwala nam to odsapnąć po tych emocjach meczu, który był w zasadzie o życie. Musiałyśmy wygrać, żeby przejść dalej. Cieszę się, że dostałyśmy te kilka dni, żeby spokojnie wejść sobie w rytm przygotowujący do kolejnego spotkania. To dobrze na nas działa. Jest dobra energia - tłumaczyła Aleksandra Gryka.

Włoszki to mistrzynie olimpijskie z Paryża, które wygrały 27 oficjalnych spotkań z rzędu. Doświadczony argentyński trener Julio Velasco stworzył prawdziwą maszynę do wygrywania. Ostatnia porażka Italii przytrafiła się 1 czerwca 2024 roku.

Transmisja meczu Polska - Włochy w sobotę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:00 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.