"Nikt nie ma monopolu na wygrywanie". Ważne słowa przed meczem Polska - Włochy

Polskie siatkarki pokonały w ćwierćfinale Ligi Narodów Chinki 3:2. Mecz był pełen zwrotów akcji, a podopieczne Stefano Lavariniego pokazały wielką determinację i wolę walki.

To oznacza, że Biało-Czerwone mają przed sobą jeszcze dwa spotkania - w sobotę półfinał z Włoszkami, a w niedzielę - w zależności od rezultatu - mecz o trzecie miejsce lub finał.

Z Włoszkami Polki w tym roku jeszcze nie grały. Z kolei w 2024 roku doszło do dwóch takich starć. Najpierw w fazie grupowej Ligi Narodów Biało-Czerwone wygrały 3:0, a następnie już w fazie pucharowej Włoszki zrewanżowały się takim samym wynikiem, dzięki czemu awansowały do finału.

W tym roku Włoszki nie przegrały jeszcze żadnego spotkania w Lidze Narodów. Dorota Świeniewicz-Brandt spodziewa się trudnej przeprawy.

- Włoszki to najlepsza drużyna na świecie. Mają długą serię meczów bez porażki. Przed ćwierćfinałem miały 26 zwycięstw z rzędu, a pokonując Stany Zjednoczone, wydłużyły serię do 27 wygranych. To jest zespół oparty na czterech zawodniczkach, które w poprzednim sezonie grały w jednym klubie, Vero Volley Milano. Mam na myśli Orro, Danesi, Syllę i Egonu. Jednak nikt nie ma monopolu na wygrywanie. Trzeba wyjść i walczyć - powiedziała w rozmowie z Polsatem Sport.

Polska - Włochy. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć półfinał?

Transmisja meczu Polska - Włochy w sobotę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:00 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport