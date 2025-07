„Kolejorz” po wysokim zwycięstwie nad mistrzem Islandii, może spać spokojnie przed rewanżem i szykować się już do trzeciej rundy eliminacyjnej LM. Ten spokój sprawił, że sztab szkoleniowy zrezygnował z przekładania na inny termin najbliższego meczu z Lechią, choć Frederiksen nie krył, że taka decyzja była rozważana.

- Tę możliwość przełożenia spotkania zostawiamy sobie na inny termin, na przykład przy okazji trzeciej rundy kwalifikacyjnej – wyjaśnił szkoleniowiec. Jak dodał, może będzie to dotyczyć meczu z Piastem, w Gliwicach, który zaplanowany jest na 9 sierpnia.

Tymczasem w Gdańsku Lech chce wziąć rewanż za porażkę, której doznał w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu (0:1). Mistrz Polski po przegranej u siebie z Cracovią 1:4, jeśli chce walczyć o obronę tytułu, nie może pozwolić sobie na kolejne straty punktów.

- Dobrze pamiętam tamten mecz, rywale grali wysokim pressingiem, z którym nie potrafiliśmy sobie poradzić. Do tego otrzymaliśmy czerwoną kartkę, która też nam nie pomogła. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie wyglądać znacznie lepiej w naszym wykonaniu. Lechia mocno zmieniła skład, odeszło kilku piłkarzy, przyszło pary nowych. Trudno oceniać zespół po jednym meczu ligowym, ale to wciąż wymagający przeciwnik – powiedział Frederiksen podczas briefingu prasowego.

Jak poinformował, Antoni Kozubal i Antonio Milic będą do jego dyspozycji, znak zapytania stoi przy Afonso Sousie, który z powodu urazu jeszcze w pierwszej połowie meczu z Breidablik opuścił boisko.

Szkoleniowiec zapewnił, że w meczu z Lechią nie zamierza dokonywać zbyt wielu zmian.

- Jakieś będą, ale na pewno nie wymienię pięciu, sześciu zawodników. Luis Palma, który dołączył do nas w tym tygodniu, znajdzie się w kadrze na najbliższy mecz. Nie będzie jeszcze Pablo Rodrigueza, który po podpisaniu kontraktu musiał wrócić do domu i dopiero od dwóch dni z nami trenuje. Nie jest też zgłoszony do drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów, ale na kolejny mecz z Koroną Kielce powinien być gotowy – wyjaśnił.

Duńczyk nie ukrywa, że na ten moment największym kłopotem dla niego jest brak czasu na trening. Tym bardziej, że tylko w ostatnich dniach do drużyny dołączyło aż czterech nowych piłkarzy.

- Jest wiele rzeczy, które chciałbym zrobić z zespołem, ale ze względu na napięty terminarz, nie jestem w stanie. Do drużyny dołączyło sześciu dobrych piłkarzy, chciałbym popracować z nimi, lecz nie mamy na to czasu i musimy to zrobić w inny sposób. Musimy znaleźć balans pomiędzy wprowadzaniem nowych zawodników a przygotowaniem fizycznym i rozgrywaniem wielu meczów – tłumaczył.

Mistrz Polski znacząco wzmocnił zespół, a jak dotąd żaden z piłkarzy nie opuścił drużyny. Jednym z tych, którzy mieli zielone światło na transfer jest Filip Szymczak, ale na 23-latka nie ma konkretnych ofert. Póki co uczestnik niedawnych młodzieżowych mistrzostw Europy skupia się na tym, by powalczyć o miejsce w składzie drużyny z Poznania.

- Moja sytuacja na ten moment jest jasna. Jestem zawodnikiem Lecha, mam ważny kontrakt przez na najbliższe dwa sezony. Żyję może trochę z dnia na dzień, ale skupiam się przede wszystkim na najbliższych meczach. Fizycznie czuję się bardzo dobrze, natomiast co do mojej pozycji na boisku, staram się po prostu wykonywać to, co trenerzy mi nakreślą – podkreślił Szymczak.

