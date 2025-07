Porażka polskich siatkarzy. Hiszpanie zaskoczyli Biało-Czerwonych

Podopieczni trenera Jacka Nawrockiego udział w mistrzostwach świata U19 rozpoczęli od emocjonujących starć z wymagającymi rywalami. W pierwszym meczu pokonali Włochy 3:2 (20:18 w tie-breaku), w drugim ulegli 2:3 Iranowi (13:15 w tie-breaku). Hiszpanie zanotowali dwa zwycięstwa - 3:2 z Iranem oraz 3:1 z Egiptem.

W sobotnie spotkanie lepiej weszli zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego. Wygrali oni pierwszego seta 25:19. Również w drugiej partii to Hiszpanie przeważali, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wyniku. Tę odsłonę rywale wygrali do 17.

W trzecim secie Polacy przebudzili się. Zaprezentowali lepszą grę i wygrali 25:20. Pozostali dzięki temu w grze.

W czwartej odsłonie Biało-Czerwoni chcieli pójść za ciosem. W pewnym momencie prowadzili nawet czterema punktami (17:13), ale końcówka seta wymknęła im się spod kontroli. W konsekwencji Hiszpanie wygrali 25:22, a w całym meczu - 3:1.



W kolejnych spotkaniach grupy C rywalami Polaków będą Tunezja (28 lipca) oraz Egipt (29 lipca). Cztery najlepsze drużyny z każdej z grup wywalczą awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od ćwierćfinałów.



Mistrzostwa świata U-19, które rozgrywane są w Uzbekistanie, potrwają do 3 sierpnia.

Polska - Hiszpania (19:25, 17:25, 25:20, 22:25)