Robert Lewandowski stracił kolegę z Barcelony. Duże pieniądze w tle

Victor był rezerwowym Barcelony, w której występują m.in. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. W zeszłym sezonie wystąpił w 29 meczach, lecz na boisku spędził tylko 379 minut. Strzelił dwa gole i zanotował asystę.

- To wielki zaszczyt i bardzo ważny krok w mojej karierze. Dołączam do klubu, który szybko się rozwija, ma ambitne cele i jest to idealne miejsce dla mnie, aby się rozwijać. Mam nadzieję, że będę mógł na boisku odwdzięczyć się za zaufanie, jakim mnie obdarzono – powiedział Hiszpan podczas swojej prezentacji w Bradze.

Jest wychowankiem Girony. W sezonie 2023/24 był wypożyczony do rezerw Barcelony, a latem 2024 roku doszło do transferu definitywnego za 5,5 mln euro i dołączył do pierwszej drużyny „Dumy Katalonii”.

Sporting Braga w zeszłym sezonie zajął czwarte miejsce w lidze portugalskiej. W czwartek bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Lewskim Sofia w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Victor może zadebiutować w rewanżu z bułgarskim klubem.

MS, PAP