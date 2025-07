Włoska legenda przemówiła przed meczem z Polską. Co za słowa o naszej drużynie!

Najtrudniejsze z możliwych rywalek staną na drodze polskich siatkarek do finału Ligi Narodów. W rozgrywanym w Łodzi turnieju Biało-Czerwone w sobotnim półfinale zmierzą się z niepokonanymi od 27 meczów Włoszkami.

Jedną z największych gwiazd Italii jest Monica De Gennaro. 38-letnia zawodniczka zakończy karierę reprezentacyjną po trwającym sezonie. Liga Narodów i mistrzostwa świata na Filipinach będą jej ostatnimi wielkimi imprezami.



- Noszenie niebieskiej koszulki to sposób na oddanie czci naszemu krajowi. Dla mnie będzie to ostatni raz… Jestem już w takim wieku - powiedziała De Gennaro dla "Corriere della Sera".

Słynna libero jest ogromnie zmotywowana, aby na pożegnanie z z drużyną narodową odnieść sukces.

- Chciałabym dobrze zakończyć moją karierę reprezentacyjną i dobrze się zaprezentować w obydwu turniejach - powiedziała Włoszka w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Redaktorka Edyta Kowalczyk zapytała także De Gennaro o reprezentację Polski.

- W tym sezonie nie grałyśmy z Polkami w Lidze Narodów, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. Wiemy, że to drużyna mająca bardzo wysokie zawodniczki, a do tego dysponuje dużą siłą w ataku i bloku - komplementowała Polki.

