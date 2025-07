Zaraz mecz z Polską, a tu takie słowa. Powiedziała wprost

Tomasz Krochmal: Najpierw chciałbym zapytać Cię o mecz przeciwko Polsce. Jakie masz przemyślenia związane z tym spotkaniem?



Jekaterina Antropowa: Przede wszystkim jesteśmy naprawdę podekscytowane, że znów możemy zagrać, bo miałyśmy dwa dni przerwy, więc bardzo się cieszymy, że wracamy na boisko. Wiemy, że Polska to trudny przeciwnik, zwłaszcza grając u siebie. Spodziewamy się przede wszystkim wielu kibiców i dużego hałasu.



Pewnie jesteście już po analizie wideo. Czy są jakieś charakterystyczne elementy w grze Polek, które szczególnie zwróciły waszą uwagę?



Znamy wiele zawodniczek z reprezentacji Polski, bo grają we włoskiej lidze. Myślę, że to może nam trochę pomóc. Ale każdy mecz to nowa historia - i to właśnie jest piękne w siatkówce. Zobaczymy, jak się potoczy.

A co z charakterystyką reprezentacji Włoch? Jak byś ją opisała?



Myślę, że tak jak pokazałyśmy w różnych meczach, staramy się walczyć do samego końca, nawet jeśli nie wszystko idzie po naszej myśli. Trzymamy się razem jako drużyna. Każda, która wchodzi z ławki, stara się dać z siebie jak najwięcej i pomóc zespołowi. Gramy razem jako jedna drużyna.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polska - Włochy. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć półfinał?

Transmisja meczu Polska - Włochy w sobotę w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:00 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport