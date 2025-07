Dobry start Legii Warszawa w lidze

Dla podopiecznych Edwarda Iordanescu było to pierwsze ligowe w spotkanie w sezonie. Mecz pierwszej kolejki z Piastem Gliwice został przełożony.

Pierwsza połowa niedzielnego spotkania rozgrywana była przy padającym deszczu. Warunki do gry i tak były jednak lepsze niż kilka godzin wcześniej, kiedy to nad Kielcami przeszła potężna ulewa i początkowo można było mieć obawy, czy mecz dojdzie do skutku.

Kielczanie rozpoczęli mecz bez respektu dla utytułowanego rywala. Przeprowadzili kilka ciekawych akcji, ale to goście otworzyli wynik. W dziewiątej minucie po dośrodkowaniu Migouela Alfareli piłkę głową do siatki skierował Jean-Pierre Nsame. Bramkarz Korony Xavier Dziekoński nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję.

Druga połowa spotkania rozpoczęła się fatalnie dla zespołu ze stolicy regionu świętokrzyskiego. Na strzał z ponad 20 metrów zdecydował się Alfarela i piłka wpadła do bramki obok kompletnie zaskoczonego Dziekońskiego. Gospodarze odpowiedzieli niecelnym uderzeniem Konrada Matuszewskiego. Po kilku minutach goście mogli jeszcze podwyższyć prowadzenie, ale strzał Nsame obronił Dziekoński. Gospodarze ambitnie parli do przodu i w 56. minucie byli bliscy zdobycia bramki kontaktowej. Na strzał zza linii pola karnego zdecydował się Martin Remacle, ale słupek uratował zespół ze stolicy od utraty gola.

Wynik już się nie zmienił, mimo że gospodarze do końca walczyli o zdobycie choćby honorowej bramki. Legia zainkasowała pierwsze trzy punkty w tym sezonie ekstraklasy, a Korona po drugiej porażce pozostaje nadal bez punktu.

Korona Kielce - Legia Warszawa 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Jean-Pierre Nsame (9-głową), 0:2 Migouel Alfarela (47).

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Wojciech Kamiński, Kostas Sotiriou, Marcel Pięczek - Hubert Zwoźny (56. Stjepan Davidovic), Tamar Svetlin (81. Kacper Minuczyc), Martin Remacle (75. Miłosz Strzeboński), Konrad Matuszewski - Dawid Błanik (75. Antonin Cortes), Władimir Nikołow, Nikodem Niski (81. Konrad Ciszek).

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Artur Jędrzejczyk (46. Jan Ziółkowski), Ruben Vinagre - Ryoya Morishita (62. Wojciech Urbański), Marco Burch, Claude Goncalves (85. Bartosz Kapustka) - Wahan Biczachczjan (77. Petar Stojanovic), Jean-Pierre Nsame (62. Mileta Rajovic), Migouel Alfarela.

Żółta kartka: Ryoya Morishita.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 13 952.

