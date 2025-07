Finalistka Ligi Narodów chwali rywalki Polek. "Nie było łatwo zdobywać punkty"

Tomasz Krochmal: Po pierwsze gratulacje. To dla was ważne zwycięstwo i duży krok dla reprezentacji Brazylii. Co to dla was znaczy?

Julia Bergmann, siatkarka reprezentacji Brazylii: To niesamowite uczucie. Nie jest łatwo wygrać z drużyną Japonii. To nie jest dla każdego. Zarówno my, jak i one walczyłyśmy cały czas. Gratulacje należą się również im. Bardzo się cieszę, że zagramy w finale. Będziemy walczyć o złoty medal.

Co było najtrudniejsze w tym meczu? To było bardzo trudne spotkanie.

Najtrudniejsza była obrona. Atakowały bardzo mocno i z bardzo wysokich piłek. Przez to miałyśmy problemy z defensywą. Dostosowałyśmy się pod koniec meczu - w piątym secie. Ostatecznie wygrałyśmy w tie-breaku, więc jestem bardzo szczęśliwa.

Byłyście zdziwione ich blokami?

Ich ustawienie jest bardzo dobre. Zawsze były w odpowiednim miejscu. Chciałyśmy uderzać nisko, ale był tam blok. Miały bardzo pewne ręce. Nie było łatwo zdobyć punkty.

Liga Narodów: Polska - Japonia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja spotkania Polska - Japonia w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go. Początek o 15:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 15:00 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport