Historyczne zwycięstwo Polaka w mistrzostwach Europy

Pawelec przez cały weekend walczył w Aragonii w czołówce. Po udanych kwalifikacjach, do niedzielnych wyścigów startował odpowiednio z trzeciej i drugiej pozycji w mocnej, licznie obsadzonej stawce.



Młody Polak, który wywalczył pole position już do swojego trzeciego wyścigu w ME Moto2, a na początku lipca stanął na podium w swoim zaledwie czwartym starcie, w niedzielę rano ukończył pierwszy z dwóch wyścigów na ósmym miejscu.



Kilka godzin później 18-latek rywalizował na czele stawki od startu do mety, precyzyjnie planując atak na ostatnich okrążeniach i mijając szachownicę z dwusekundową przewagą.

Awansował dzięki temu na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy, w której traci do lidera tylko 29 punktów na sto możliwych jeszcze do zdobycia.



Do końca tegorocznej rywalizacji pozostały jeszcze cztery wyścigi. Najbliższy z nich odbędzie się po wakacyjnej przerwie, 21 września, we włoskim Misano.



Już za tydzień Pawelca czeka z kolei drugi start w motocyklowych mistrzostwach świata FIM EWC w barwach polskiej ekipy Wójcik Racing Team. Ośmiogodzinny wyścig Suzuka 8 Hours odbędzie się w Japonii już w najbliższą niedzielę.



„To dla mnie wyjątkowy dzień – mówi Milan Pawelec. – Podczas mojego debiutu w mistrzostwach świata Moto2 w Brnie wiele się nauczyłem i nie mogłem doczekać się kolejnego startu w mistrzostwach Europy. W Aragonii mieliśmy bardzo dobre tempo od początku weekendu, ale w pierwszym wyścigu brakowało mi przyczepności. Wyciągnąłem wnioski i wiedziałem, jak pojechać w drugim wyścigu. Tym razem kontrolowałem sytuację i czekałem z decydującym atakiem na ostatnie okrążenia, na których byłem w stanie odskoczyć od rywali. Pierwsze zwycięstwo w klasie Moto2 to dla mnie coś, czego nigdy nie zapomnę. Bardzo dziękuję całemu zespołowi, mojej rodzinie, naszym sponsorom oraz niesamowitym kibicom. Polska górą!”

Informacja prasowa