Kolejna porażka Panthers Wrocław

"Pantery" nie zaczęły tego spotkania najlepiej. Drużyna z Monachium, która rewelacyjnie spisuje się w tym sezonie, od razu narzuciła swoje tempo. Po pierwszej kwarcie schodzili na przerwę z prowadzeniem 7:0.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec pięknej serii. Porażka Panthers Wrocław

W kolejnych minutach tego meczu sytuacja nieco się poprawiła. Wrocławianie zdecydowanie poprawili swoją dyspozycję, a gra wyrównała się. Po 30 minutach rywalizacji na tablicy widniał wynik 14:6.

Niestety, skuteczność "Panter" zmalała do zera niemal do końca meczu. Zawodnicy z Bawarii wykorzystywali to i raz po raz dopisywali na swoje konto kolejne "oczka". W samej końcówce wrocławska ekipa zerwała się jeszcze do ataku, ale to było już zbyt mało. Ravens zanotowali siódme z rzędu zwycięstwo w lidze.

Munich Ravens - Panthers Wrocław 34:14 (14:6)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, Polsat Sport