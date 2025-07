Lato na sportowo. Wrocław aktywizuje dzieci, młodzież i... seniorów

Dzięki programowi przez całe lato wszyscy miłośnicy sportu, niezależnie od wieku, mogą spotykać się praktycznie każdego dnia w różnych częściach Wrocławia, by mierzyć się w zmaganiach sportowych, poznawać nowe dyscypliny, ale przede wszystko po to, by integrować się w ramach różnych aktywności zarówno w halach, jak i na świeżym powietrzu.

- Nasi trenerzy przygotowują ofertę tak, by młodzież chętnie wychodziła z domu - powiedział w rozmowie z Mirosławem Szczepanikiem z Polsatu Sport Piotr Widawski, przewodniczący Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego.

WSZS przekonuje, że najmłodszych - wbrew pozorom - wcale nie jest tak trudno odciągnąć od komputerów, konsol czy smartfonów. Trzeba jedynie umieć zorganizować im zajęcia, które ich zaciekawią.

- Na naszym przykładzie widać, że młodzież chce się aktywizować. Od czasów pandemii liczba uczestników naszych wydarzeń wzrosła o 32 procent. Jeżeli coś odbywa się systematycznie, regularnie, to młodzież chce brać w tym udział - podkreślił Bogusław Zawisza z WSZS.

Ze zdaniem działaczy Wrocławskiego Szkolengo Związku Sportowego zgadza się Daniel Kasyan, który od wielu lat pracuje jako trener osiedlowy w programach realizowanych przez WSZS.

- Dzieci chcą uczestniczyć w zajęciach sportowych, tylko nie zawsze mają gdzie i z kim - zaznaczył Kasyan.

Mikołaj Kaczmarek, trener osiedlowy i senioralny, dodaje zaś, że aktywność sportowa to tylko część składowa większej całości, którą jest wychowanie nie tylko zdrowego, ale i przyjaznego, odpowiedzialnego społeczeństwa.

- Chcemy, by wartości, które zaszczepiamy dzieciom, przenosiły się na ich dorosłe życie - zakończył Kaczmarek.

Zajęcia sportowe programu Lato z Trenerem Osiedlowym i Senioralnym odbywają się w 30 punktach Wrocławia, w których pracuje 32 trenerów. Uczestnicy mogą sprawdzić się między innymi w piłkarzykach, tenisie stołowym, siatkówce plażowej i wielu innych aktywnościach. Dla starszych, których program obejmuje już od 8 lat, przewidziane są między innymi bule i molkky, czyli cieszące się coraz większą popularnością tak zwane fińskie kręgle.