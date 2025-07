Lavarini ocenił grę polskich siatkarek w Lidze Narodów. "To zaowocuje w przyszłości"

Polki trzeci rok z rzędu wywalczyły brąz Ligi Narodów. Tym razem po medal sięgnęły przed własną publicznością. W niedzielę w meczu o trzecie miejsce wygrały z Japonkami 3:1 (25:15, 24:26, 25:16, 25:23).

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych ocenił, że to był trudny i jednocześnie świetny mecz w wykonaniu jego siatkarek.

- Japonia była drużyną, która do wczorajszego meczu Włoszek z nami grała prawdopodobnie najlepszą siatkówkę spośród drużyn w tym turnieju. W niedzielę Azjatki także pokazały dużą jakość i bardzo utrudniały nam grę. Dobrze, że dziewczyny miały cierpliwość, aby wrócić do gry, kiedy traciliśmy kontrolę. Byliśmy bardzo skuteczni w różnych elementach, zrealizowaliśmy nasz plan i moim zdaniem właśnie to dało nam ten fantastyczny wynik – powiedział Lavarini.

Jak dodał, dużą motywacją była możliwość zdobycia medalu przed własną publicznością. Zaznaczył, że Łódź znów okazała się szczęśliwa, bo dwa lata temu w Atlas Arenie Polki wywalczyły awans do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Trener podkreślił, że kluczem do niedzielnego zwycięstwa było również odpowiednie nastawienie mentalne po gładkiej porażce w sobotnim półfinale z Włochami (0:3).

- Kluczowe było, by po tej porażce nie pozostawać długo w złych emocjach. Liczyło się tylko dzisiaj, bo wczoraj już minęło. I tylko dzisiaj była możliwość zdobycia medalu. Bardzo ważne było więc, aby wyjść na boisko z takim nastawieniem. To się udało i dziewczyny wykonały dobrą robotę. Znów pokazaliśmy, że po upadku potrafimy się podnieść. Jestem przekonany, że to zaowocuje też w przyszłości – tłumaczył.

W tym sezonie imprezą docelową będą mistrzostwa świata, które rozpoczną się 22 sierpnia w Tajlandii. Lavarini przyznał, że rozgrywki Ligi Narodów były ważnym etapem przygotowań do tego turnieju, ale też pokazały, nad czym jego zespół musi jeszcze pracować.

- Dużo mówimy o naszej kondycji psychicznej, ale w samą siatkówkę trzeba grać lepiej niż dotychczas. Aby to osiągnąć, musimy dużo pracować. Mamy dobry serwis, ale moglibyśmy być jeszcze bardziej skuteczni. Mamy atuty w ataku, ale musimy być skuteczni i efektywni również w momentach, które decydują o wyniku. Mamy jeden z największych na świecie potencjałów w bloku, ale musimy znacznie poprawić się technicznie. Jest jeszcze wiele do zrobienia – analizował Włoch.

Szkoleniowiec poinformował, że nie jest jeszcze znany dokładny plan przygotowań kadry do MŚ. Teraz – jak mówił – jego siatkarki dostaną kilka dni wolnego, a do treningów mają wrócić na trzy tygodnie przed pierwszym meczem w Tajlandii.

KP, PAP