Polskie siatkarki zakończą tegoroczną edycję Ligi Narodów meczem o brązowy medal. Podopieczne Stefano Lavariniego mają tym samym szansę na powtórzenie wyniku z dwóch ostatnich lat. Przeciwniczkami Biało-Czerwonych będą Japonki.

Półfinałowe spotkanie zdecydowanie nie było łatwe dla polskich zawodniczek. Mistrzynie olimpijskie pewnie pokonały ekipę trenera Stefano Lavariniego bez straty seta, powiększając serię wygranych spotkań do 28.

Znacznie bardziej wyrównane było spotkanie Japonek z Brazylijkami. Kraj Kwitnącej Wiśni wygrał premierowego seta, ale przegrał następne dwie partie. W samej końcówce Japonia powróciła do gry, ale w tie-breaku lepsze były już Brazylijki i to one zagrają w wielkim finale Ligi Narodów siatkarek.

Mecz z Japonią będzie dla Polek trzecią z rzędu okazją, aby sięgnąć po brązowe medale Ligi Narodów. W 2023 roku ta sztuka udała się po spotkaniu zakończonym tie-breakiem z USA, w 2024 roku Biało-Czerwone były lepsze od Brazylijek. Co ciekawe – w półfinale podopieczne trenera Lavariniego przegrywały 0:3, aby w spotkaniu o trzecie miejsce wygrać po emocjonujących tie-breakach. Czy w tym sezonie historia powtórzy się? Przekonamy się już w niedzielne popołudnie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska – Japonia od godz. 16:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport