Ma na swoim koncie mistrzostwo Polski, a teraz zagra o złoto w Łodzi! "Polacy kochają siatkówkę"

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport: Słyszałem, że Gabi wskazała Japonki, jako najtrudniejsze przeciwniczki do grania. W tym meczu udowodniły to w stu procentach. W jaki sposób poradziłyście sobie z przeciwnościami i ostatecznie sięgnęłyście po zwycięstwo i awansowałyście do finału VNL?

Roberta Ratzke, siatkarka reprezentacji Brazylii i była zawodniczka ŁKS Commercecon Łódź: Granie przeciwko Japonkom zawsze jest trudne. Mają świetną szkołę siatkówki. Cały czas chcemy się od nich uczyć. Wiedziałyśmy, że taki mecz jak ten na pewno nie zakończy się wynikiem 3:0. Musiałyśmy przyjść przygotowane na pięć setów. One są świetne. Są wszędzie i momentami wydaje się, że jest ich 10 albo 12 na boisku. Sprawiają, że rośniemy w trakcie meczu. Musimy być bardzo cierpliwe i dużo myśleć. Piłka wraca wielokrotnie, więc musimy odkrywać, co robić podczas takich wymian. Zawsze wspaniale jest grać przeciwko nim, ponieważ wiemy, że to będzie siatkówka na najwyższym poziomie.

Niedziela jest dniem finału. Czy dla ciebie będzie to sentymentalne grać finał Ligi Narodów w Łodzi, skoro spędziłaś tutaj trzy lata i wygrałaś jedno mistrzostwo Polski?

Tak, trzy lata! To będzie niesamowite. Wspaniale jest grać tutaj, hala jest bardzo dobra. Wiemy, że Polacy kochają siatkówkę, więc z pewnością odczujemy to podczas finału. Nie mamy teraz za dużo czasu, więc musimy odpocząć, przygotować i skupić się na niedzielnym meczu.

Czy masz nadzieję, że skoro grałaś tu w przeszłości, to niektórzy fani będą kibicować Brazylii podczas finału?

Mam nadzieję, że tak, ale wiemy również, że Włochy są obecnie jedną z najlepszych drużyn na świecie, więc kibice mogą być podzieleni. Spróbujemy przekonać ich do siebie.

AA, Polsat Sport