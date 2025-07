Mocna zapowiedź przed meczem z Polkami. "Wiemy, czego się spodziewać"

Tomasz Krochmal, Polsat Sport: Co wiecie po tym spotkaniu?

Yoshino Sato, siatkarka reprezentacja Japonii: Staramy się myśleć optymistycznie, ponieważ następnego dnia czeka nas kolejne, bardzo ważne spotkanie. Oczywiście nie jesteśmy zadowolone z wyniku, patrząc na to, jak spotkanie wyglądało. Byłyśmy blisko zagrania w wielkim finale. Teraz najważniejsze jest zwycięstwo w kolejnym starciu. Zrobimy wszystko, aby tego dokonać.

Czujecie zmęczenie? Spotkanie z Brazylią było bardzo wymagające.

Oczywiście, odczuwam zmęczenie, ale jednocześnie cieszę się z gry w Lidze Narodów.

Kolejnym rywalem Japonii będzie Polska. Co wiecie o tej drużynie?

Z pewnością zrobimy wszystko, żeby wygrać to starcie. Wielokrotnie grałyśmy już z Polkami, więc zarówno my, jak i one, możemy powiedzieć, że znamy swoje style gry, wiemy, czego się spodziewać. To będzie bardzo trudne spotkanie, ale wierzymy, że zrobimy wszystko, żeby wygrać.

Transmisja spotkania Polska - Japonia w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go. Początek o 15:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 15:00 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

MS, Polsat Sport