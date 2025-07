Polscy lekkoatleci chcą wykorzystać medalowe szanse! Ostatni dzień Uniwersjady

To była udana sobota na lekkoatletycznym stadionie w Bochum. Do niedzielnych finałów awansowały wszystkie nasze sztafety, a w bardzo dobrym stylu do kluczowej rozgrywki dostał się złoty medalista w biegu na 800 metrów z Chengdu, Maciej Wyderka. – Liczę na udaną niedzielę, mamy jutro dużo szans medalowych. Mam nadzieję, że worek jeszcze nie został zamknięty i jutro fajnie zakończymy tę imprezę – dodaje nasz biegacz.