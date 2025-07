Polscy siatkarze z czwartym zwycięstwem! Pewna wygrana Biało-Czerwonych.

W premierowej partii oba zespoły toczyły równą walkę. Trwała ona jednak tylko do połowy seta, gdy odskakiwać zaczęli Polacy. Duża w tym zasługa atakującego Michała Topora, który tylko w tym fragmencie meczu popisał się pięcioma punktami na swoim koncie. Po stronie Austriaków punktował Simon Luckinger, ale to nie pomogło jego reprezentacji. Polacy wygrali 25:19.

W dalszej części spotkania ciężar gry w ataku wziął na siebie Kevin Posłuszny, który łącznie zdobył aż 14 punktów. Austriacy nie potrafili znaleźć remedium na wysoki blok Polaków oraz skuteczną grę na siatce. Sami popełniali również coraz więcej błędów, a autor największej liczby ataków – Robin Blok miał tylko 20 proc. skuteczność. To pozwoliło podopiecznym trenera Artura Sierzchuły na bezpieczne doprowadzenie do końca drugiego seta.

Nieco więcej emocji przyniósł trzeci set, gdzie obie drużyny walczyły aż do samego końca. Więcej zimnej krwi okazali jednak Polacy i to oni odnieśli czwarte zwycięstwo w czwartym spotkaniu tegorocznych mistrzostw Europy do lat 16. Biało-Czerwoni mogą poszczycić się także świetnym bilansem setowym, bowiem poza zwycięstwem w tie-breaku z Hiszpanami pozostałe trzy mecze wygrywali do zera.

Polska – Austria 3:0 (25:19, 25:18, 25:22)

PI, Polsat Sport