Reprezentant Polski w ZAKSIE! Ważny transfer stał się faktem

Szymon Jakubiszak, który karierę rozpoczynał w Treflu Gdańsk, grał także w Cuprum Lubin. ZAKSA będzie więc czwartym zespołem środkowego w naszej lidze.

– ZAKSA to bez wątpienia klub z ogromnymi tradycjami i dużymi ambicjami, dlatego niezwykle cieszę się, że mogę dołączyć do takiego zespołu. Przez większość kariery występowałem w drużynach, w których głównym celem było zakwalifikowanie się do fazy play-off, a tutaj liczę na możliwość walki o najwyższe cele: medale i trofea, które są w naszym zasięgu - powiedział 27-latek, cytowany przez klub.

Szymon Jakubiszak nowym środkowym ZAKSY Kędzierzyn-Koźle 💪 Witamy na 🟦⬜🟥 pokładzie ☝️



Więcej 🔗 https://t.co/V8zleqQApL

W ostatnich dniach poinformowano, że w ZAKSIE zagrają m.in. Kamil Rychlicki i Mateusz Czunkiewicz.

Poprzedni sezon PlusLigi ZAKSA zakończyła na piątym miejscu.