To już sześć lat! Ten dzień kibice polskiej siatkówki zapamiętają na zawsze

To już sześć lat, gdy w reprezentacji Polski występuje Wilfredo Leon! Uznawany za jednego z najlepszych zawodników na świecie siatkarz pierwsze kroki stawiał w kadrze Kuby, z którą zdobył… wicemistrzostwo świata w 2010 roku w wieku zaledwie 17 lat. Od tego czasu wypracował sobie markę znanego i uwielbianego mistrza na całym świecie.

W 2012 roku zdecydował się na grę poza granicami Kuby, co według krajowych regulacji jest jednoznaczne z rezygnacją z gry w reprezentacji. W 2015 roku Leon otrzymał polskie obywatelstwo, a w lipcu 2017 roku kubańska federacja zgodziła się na zmianę przynależności narodowej siatkarza, co po okresie dwuletniej karencji pozwoliło mu zagrać w kadrze Biało-Czerwonych.

Dokładnie 27 lipca 2019 roku Leon zadebiutował w reprezentacji Polski wchodząc na boisko w towarzyskim spotkaniu z kadrą Holandii.

Reszta jest już wciąż pisaną piękną historią. W trakcie swojej przygody z kadrą Polski Leon zdobył trzy medale Ligi Narodów – każdego koloru – oraz dołożył do tego mistrzostwo Europy i dwa brązowe medale tych rozgrywek. Najważniejszym reprezentacyjnym osiągnięciem przyjmującego w polskich barwach pozostaje wicemistrzostwo olimpijskie zdobyte w Paryżu w 2024 roku. W tym roku będzie miał okazję sięgnąć po kolejny medal Ligi Narodów oraz mistrzostwo świata.

31-latek w swoim siatkarskim CV posiada już 36 złotych medali, biorąc pod uwagę grę w klubach i reprezentacjach! To również czyni go jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii. Leon może pochwalić się m.in. czterema triumfami w Lidze Mistrzów oraz czterema mistrzostwami i Pucharami Rosji z Zenitem Kazań. Do tego sięgnął po mistrzostwo Włoch i trzykrotnie po Puchar Włoch z Sir Safety Perugia. Z kadrą Biało-Czerwonych zdobył Ligę Narodów oraz mistrzostwo Europy.

W sumie w swojej karierze Leon sięgnął po 52 medale.

Polsat Sport