Trzecie miejsce Polek w Lidze Narodów, a tu takie wyznanie Stysiak. Zaskoczyła w wywiadzie

Polskie siatkarki podniosły się po sobotniej porażce w półfinale Ligi Narodów z Włoszkami 0:3. W niedzielę ograły Japonię 3:1 w spotkaniu o trzecie miejsce.

- Wiedziałyśmy, o co gramy. Musiałyśmy się postawić, bo to było niesamowite spotkanie. Nie każdy w nas wierzył – i to trochę boli – ale po meczu z Włoszkami można to zrozumieć. Najważniejsze, że my wierzyłyśmy w siebie - powiedziała.

Stysiak zauważyła, że jest różnica między nimi a Włoszkami, które były zdecydowanymi faworytkami półfinału.

- Tym bardziej cieszę się, że zdobyłyśmy medal. Japonia to zespół, który walczy o każdą piłkę. Gryzłyśmy parkiet, żeby wygrać to spotkanie. Ogromne gratulacje dla całej drużyny - dodała.

Atakująca reprezentacji Polski nawiązała też do formy reprezentacji Polski na przestrzeni całej Ligi Narodów.

- Nie grałyśmy najlepiej w tym turnieju. Forma była nierówna, gra falowała. Ale teraz nie ma sensu wracać do tego - mamy upragniony medal - zakończyła.

