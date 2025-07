Co będzie kluczem do sukcesu w starciu z Japonią? Reprezentanci Polski zabrali głos

Jakub Kochanowski zdradził, że już od pewnego czasu zespół pracuje nad rozwiązaniami dopasowanymi do stylu gry nadchodzących przeciwników.

- Od praktycznie pierwszego treningu po turnieju w Gdańsku zaczęliśmy wprowadzać pewne "wstawki" pod kątem tego, co gra Japonia - mówił.

Środkowy reprezentacji Polski uważa, iż zespołowi potrzebne jest teraz zbudowanie pewności siebie.

- Nie wydaje mi się, że brakuje powtarzalności. W tym momencie mamy największy problem z pewnością siebie. Gdy to przyjdzie, zagramy naprawdę dobrze - zaznaczył.

Z kolei Artur Szalpuk jest zadowolony z tego, że drużyna po krótkiej przerwie wróciła do treningów z piłką.

- Dłuższa przerwa mogłaby być szkodliwa dla naszych technicznych umiejętności. Wszystko jest w porządku, fajnie, że potrenowaliśmy. Teraz będzie można się zregenerować - stwierdził.

Gracz Asseco Resovii Rzeszów powiedział również, że drużyna trenuje już ustawienie wyjściowej "szóstki" na mecz z Japonią. Jednocześnie dodał, że każdy zawodnik musi być gotowy do gry niezależnie od okoliczności.

- Każdy musi zaakceptować rolę, jaką przygotuje mu trener. To może się też zmienić podczas meczu. Musisz być gotowy, że zagrać cały mecz, wejść na zagrywkę, jedną piłkę, przyjęcie. Jesteśmy tutaj nauczeni, by być gotowym na wszystko - podkreślił.

Całe rozmowy w poniższych materiałach wideo.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Japonia? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Japonia we czwartek 31 lipca od godz. 12:45 w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

mtu, Polsat Sport