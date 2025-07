Hit transferowy Skry Bełchatów! Słynny siatkarz zagra w PlusLidze

Alan Souza (rocznik 1994) to mierzący 202 cm wzrostu atakujący reprezentacji Brazylii. Reprezentował barwy klubów: Olympico Club (2012–13), Sada Cruzeiro Volei (2013–17, 2020–21), SESI Sao Paulo (2017–20), Kuzbass Kemerowo (2021) oraz Apan/Eleva (2022–23).

Zobacz także: PGE GiEK Skra Bełchatów ma nowego trenera. Powrót do klubu po latach

W 2023 roku trafił do Indykpolu AZS Olsztyn. W barwach klubu ze stolicy Warmii rozegrał 33 spotkania w PlusLidze, w których zdobył 623 punkty. Wygrał rankingi na najlepszego atakującego i najlepszego punktującego rozgrywek. Poprzedni sezon spędził w lidze japońskiej, był zawodnikiem Toray Arrows Shizuoka. Teraz wraca do PlusLigi i w ataku PGE GiEK Skry Bełchatów zastąpi Amina Esmaeilnezhada.

Największe dotychczasowe sukcesy osiągnął w barwach Sada Cruzeiro. Wywalczył Klubowe Mistrzostwo Świata (2015, 2016) Klubowe Mistrzostwo Ameryki Południowej (2016, 2017) oraz dwa mistrzostwa Brazylii, dwa krajowe Puchary i trzy Superpuchary (2015, 2016, 2018).

Z reprezentacją Brazylii sięgnął po złoto w mistrzostwach Ameryki Południowej (2019, 2021), Pucharze Świata (2019) oraz w Lidze Narodów w 2021 roku.

– Transfer Alana do PGE GiEK Skry to naprawdę duże wzmocnienie drużyny. Za nim bardzo dobry i solidnie przepracowany sezon w lidze japońskiej. Był tam główną armatą swojego zespołu i liczymy, że w kolejnym sezonie u nas będzie kontynuować tak rewelacyjne występy. Alan to atakujący totalny i grający na równym, wysokim poziomie cały sezon. Taki zawodnik jest niezwykle potrzebny w naszym zespole. Bardzo cieszymy się, że dołączy do PGE GiEK Skry Bełchatów – podsumował prezes Michał Bąkiewicz.

Polsat Sport, skra.pl