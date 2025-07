Hitowy transfer w PlusLidze! Gwiazda reprezentacji Polski zagra w Warszawie

Bartosz Bednorz rozpoczynał seniorską karierę w 2013 roku w barwach AZS Częstochowa, skąd po sezonie przeniósł się do Indykpolu AZS Olsztyn. Po dwóch latach w olsztyńskim zespole trafił do PGE Skry Bełchatów, gdzie zdobył pierwsze medale w krajowych rozgrywkach.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowa rola Zatorskiego, ogromny zaszczyt. "Zero stresu"



W latach 2018-2020 reprezentował barwy włoskiego Leo Shoes Modena, a następne dwa lata spędził w Zenicie Kazań. Po rozwiązaniu umowy z Zenitem dołączył do chińskiego Shanghai Bright, z którym zdobył wicemistrzostwo kraju, a w latach 2023-2024 grał w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą sięgał po puchar Ligi Mistrzów, wicemistrzostwo Polski oraz Puchar Polski. W sezonie 2024/2025 występował w Asseco Resovii Rzeszów, w barwach której zdobył europejski Puchar CEV.



- Dołączam do klubu walczącego o najwyższe cele i taki jest nasz plan. Jestem podekscytowany nowym wyzwaniem i nie mogę się doczekać, żeby pokazać się przed kibicami PGE Projektu Warszawa. Przychodzę tutaj, żeby wygrywać i dam z siebie wszystko, aby tak się stało. Wierzę, że razem osiągniemy wielkie rzeczy - powiedział nowy zawodnik PGE Projektu Warszawa.



Bednorz jest także przyjmującym reprezentacji Polski, z którą aktualnie przebywa na turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. W 2023 roku z kadrą Biało-Czerwonych zdobył złoty medal mistrzostw Europy oraz Ligi Narodów. Razem z reprezentacją Polski sięgał także po srebrny medal Ligi Narodów w 2021 roku, a trzykrotnie - w latach 2019, 2022, 2024 - po brązowe medale tych rozgrywek.



- Bartosz to czołowy zawodnik naszej ligi, który wnosił ogromną wartość do każdego zespołu, w którym występował. Doskonale zna smak zwycięstw w wielu najlepszych ligach świata oraz europejskich rozgrywkach, więc liczymy, że to doświadczenie zaprocentuje w Warszawie, gdzie będzie czuł się jak w domu - powiedział Piotr Gacek, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy PGE Projektu Warszawa.



W przyszłym sezonie barw stołecznej ekipy wciąż będą bronić rozgrywający Jan Firlej i Michał Kozłowski, atakujący Linus Weber, środkowi Jakub Kochanowski i Jurij Semeniuk, przyjmujący Kevin Tillie oraz libero Damian Wojtaszek. Do drużyny dołączył również atakujący Bartosz Gomułka, libero Maciej Olenderek, środkowi Karol Kłos i Jakub Strulak, a także przyjmujący Bartosz Firszt i Brandon Koppers. Trenerem zespołu będzie Fin Tommi Tiilikainen.

informacja prasowa