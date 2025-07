Jest propozycja dla Gamrota! "To idealny moment, żeby to zrobić"

Gamrot ma za sobą wygraną z Ludovitem Kleinem. Łącznie Polak stoczył w UFC 11 pojedynków, wygrał 8, a trzy przegrał. Wśród zawodników, którzy pokonali "Gamera" jest Dariush. Teraz pojawiła się szansa na rewanż.

- Daty i deklaracje nie padły. Pojawiła się propozycja od Dana Lamberta. Chciałby zestawić moją walkę rewanżową, z gościem który mnie pokonał. Powiedziałem, że się zgadzam i mogę podpisać kontrakt. Teraz pytanie do rywala, kiedy będzie gotowy i czy w ogóle będzie chciał walczyć. Jest 8. w rankingu, wciąż duże nazwisko, więc to idealny moment, żeby to teraz zrobić - stwierdził polski zawodnik.

Dariush pokonał Gamrota w październiku 2022 roku podczas UFC 280. Amerykanin irańskiego pochodzenia wygrał wtedy decyzją sędziów. Od tamtego czasu przegrał dwa starcia, a w jednym zwyciężył.

- Myślę, że to będzie ciężka walka. To zawodnik, który wciąż trzyma poziom. Na pewno muszę wykluczyć błędy z pierwszego pojedynku. Brak kontroli emocjonalnej. Ja wtedy w dniu walki, rano zamiast "przepałki" zrobiłem trening półtoragodzinny. Zderzyłem się z wielkim światem, siedziałem obok Islama, rozmawiałem z Khabibem. To mną zawładnęło, teraz podszedłbym do tego z chłodną głową - zaznaczył Polak.

Przypomnijmy, że Dariush pod koniec czerwca wygrał z klubowym kolegą Gamrota Renato "Moicano" Carneiro.

- Mocno kibicowałem Moicano, ale wiedziałem, ile ma na głowie. Otworzył klub, robi podcasty. Był trochę rozproszony. Ja nie mam żadnych zobowiązań poza MMA - dodał Polak.

