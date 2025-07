Polacy zgodnie z oczekiwaniami, mimo sporych rotacji w składzie oraz absencji wielu czołowych zawodników, bez żadnych problemów zapewnili sobie udział w turnieju finałowym VNL. Tegorocznym gospodarzem tych zmagań jest chińskie Ningbo. Można zatem powiedzieć, że nasi siatkarze zatoczyli koło, ponieważ pierwsze mecze tej edycji Ligi Narodów w fazie interkontynentalnej rozgrywali właśnie w Chinach.

Wówczas udało się wygrać wszystkie cztery spotkania, m.in. z Japonią 3:1, z którą teraz Biało-Czerwoni powalczą o półfinał. Warto podkreślić, że ekipa z Kraju Kwitnącej Wiśni to rewelacja ubiegłorocznej edycji tych rozgrywek, kiedy dotarła do ścisłego finału w Łodzi i dopiero w nim uległa Francji.

Z kolei nasi siatkarze wywalczyli wówczas brązowe medale, ale z pewnością teraz chcieliby powtórzyć wynik z 2023 roku, kiedy udało im się zająć pierwsze miejsce. Aby tak się stało trzeba najpierw pokonać pierwszą przeszkodę w postaci Japończyków.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Japonia? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Japonia we czwartek 31 lipca od godz. 12:45 w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport