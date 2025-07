Najpierw brąz, a potem złoto! Polska wyróżniona przez FIVB i CEV!

Komplementy ze strony światowych oficjeli płyną z każdej strony pod adresem polskiej federacji siatkarskiej, która kolejny raz stanęła na wysokości zadania i pokazała, jak należy organizować tego typu wydarzenia. Polska od lat jest wyznacznikiem tworzenia spektakularnych widowisk.

- Wydarzenie było niesamowite. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wszystkiego - z warunków jakie stworzono zawodniczkom, drużynom, trenerom. A ta publika jest znakomita. Atmosfera w Łodzi jest fantastyczna - powiedział Fabio Azevedo, prezydent Światowej Federacji Siatkarskiej w rozmowie z Tomaszem Krochmalem.

Nie może dziwić, że nasz kraj bardzo często organizuje największe wydarzenia siatkarskie. To właśnie w Polsce w 2027 roku ponownie odbędą się mistrzostwa świata.

- Jesteśmy już teraz spokojni, bo Polska ma świetną historię w organizacji wielkich imprez. Wasz kraj organizował w ostatnich latach dwa razy mistrzostwa świata, które były znakomite. Jesteśmy zatem pewni, że podczas mundialu w 2027 roku będzie jeszcze lepiej i Polska zawiesi poprzeczkę jeszcze wyżej w kontekście kolejnych imprez - rzekł prezydent FIVB.

W podobnym tonie wypowiedział się Roko Sikirić, czyli prezydent Europejskiej Federacji Siatkówki, którego również nie zabrakło na turnieju w Łodzi.

- Przede wszystkim chciałbym pogratulować waszej reprezentacji sięgnięcia trzeci raz z rzędu po brązowy medal w Lidze Narodów. Do tego składam komplementy dla FIVB oraz dla polskiej federacji, która jest jednym z najlepszych organizatorów na świecie. Widzieliśmy, emocje łzy wzruszenia zawodniczek po zdobyciu medalu, co najlepiej pokazuje jak wielkim i dobrze zorganizowanym wydarzeniem był ten turniej - przyznał prezydent CEV.

Obie federacje mogą cieszyć się, że mogą współpracować z tak zakochanym w siatkówce kraju jakim jest Polska. Jednocześnie między FIVB i CEV trwa namiętna współpraca, aby dyscyplina ciągle rozwijała się.

- Liga Narodów rozgrywana jest pod egidą FIVB, ale zarówno FIVB, jak i CEV służą siatkówce. Widząc rozwój VNL, widząc pełne hale na całym świecie, to sukces dyscypliny. To czyni mnie dumnym jako prezydenta CEV. Zachęcam federacje, aby organizowały tego typu wydarzenia. Współpracujemy, wymieniamy opinie. W trakcie Final Four Ligi Mistrzów wprowadziliśmy pewne rozwiązania technologiczne, które FIVB wykorzystało również tutaj. Robimy to wszystko w interesie siatkówki - skwitował Sikirić.

