Powrót po latach! Polski klub siatkarski przedstawił trenera na nowy sezon

Wojciech Kurczyński z drużyną z Wrocławia był związany przez wiele sezonów. Najpierw jako statystyk, później asystent trenera, wreszcie jako pierwszy szkoleniowiec w latach 2019–20.





Później pracował w klubach: Joker Świecie (2020–21) - jako pierwszy trener oraz jako asystent w Gwardii Wrocław, Allianz MTV Stuttgart i reprezentacji Szwajcarii. Przed sezonem 2024/25 dołączył do sztabu ŁKS Commercecon Łódź, gdzie również pełnił rolę asystenta.

"Wojciech Kurczyński to postać doskonale znana w wrocławskim środowisku siatkarskim. Jego powrót do drużyny to nie tylko symboliczny krok, ale przede wszystkim konkretne wzmocnienie przed intensywnym sezonem. Trener udowodnił, że potrafi wydobywać z zawodniczek maksimum potencjału, a jego podejście do pracy łączy doświadczenie z pasją i niezwykłym zaangażowaniem" – napisano w komunikacie klubu.