Przed polskimi siatkarzami turniej finałowy Ligi Narodów. Nikola Grbić jest dobrej myśli

Polacy udali się do chińskiego Ningbo. To właśnie tam powalczą o najwyższe laury w tej edycji LN. Przypomnijmy, że niedawno Biało-Czerwoni swoje mecze rozgrywali w Trójmieście. Serbski szkoleniowiec docenił wpływ tamtych spotkań na obecny kształt drużyny.

- Cały turniej w Gdańsku był bardzo dobrym testem dla każdego - miałem dużo takich informacji zwrotnych. Teraz możemy je wykorzystać i dlatego wiem, jak będziemy grali - tłumaczył.

Jednocześnie Grbić pozytywnie wypowiedział się o procesie aklimatyzacji w Chinach i o dobrym wpływie na drużynę zwycięstwa nad Francuzami.

- Zorganizowaliśmy to wcześniej. Mamy jeden dzień więcej na aklimatyzację. Zwycięstwo z Francją było bardzo ważne dla pewności siebie. Teraz musimy zresetować się i myśleć o następnym meczu - zapowiedział.

W reprezentacji Polski doszło do wielu roszad kadrowych w porównaniu z poprzednimi sezonami. W zespole wciąż jednak są zawodnicy, którzy osiągali z kadrą największe sukcesy w ostatnich latach. Serb bardzo liczy na ich doświadczenie w kluczowych momentach.

- Doświadczenie jest ważne. Oni grali ze sobą ważne spotkania. Myślę, że ci, którzy są z nami cztery sezony, mogą nam pomóc i dać pewność zespołowi. Sądzę, że będziemy gotowi na następny mecz - zakończył.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Japonia? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Japonia we czwartek 31 lipca od godz. 12:45 w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

