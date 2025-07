Sensacyjne wieści! Były trener Igi Świątek będzie szkolił jej rywalkę?

Naomi Osaka nawiązała współpracę z Mouratoglou we wrześniu zeszłego roku, jednak już teraz zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. Za jego kadencji dotarła do finału WTA 250 w Auckland i triumfowała w WTA 125 w Saint Malo, jednak trudno to uznać za sukces, biorąc pod uwagę fakt, że mowa o czterokrotnej zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych oraz byłej liderce rankingu.

– Dziękuję Patrick! Nauka od Ciebie była wspaniałym doświadczeniem. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Jesteś jedną z najfajniejszych osób, jakie kiedykolwiek poznałam i jestem przekonana, że jeszcze się spotkamy – napisała Japonka w mediach społecznościowych.

Zdaniem serwisu Polski-tenis.pl potencjalnym kandydatem na zastąpienie Francuza ma być Tomasz Wiktorowski, który pozostaje wolny od zakończenia współpracy ze Świątek w październiku 2024 roku. Pod jego wodzą raszynianka triumfowała w czterech wielkich szlemach (trzykrotnie we French Open oraz raz w US Open).

Zdaniem serwisu Polski-tenis.pl Wiktorowski zdecydował się przyjąć ofertę Osaki i jest już w drodze do Montrealu, gdzie odbywa się turniej ranki WTA 1000.

Polsat Sport