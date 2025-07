Świątek już w blokach startowych, a tu taki komunikat. WTA oficjalnie ogłasza!

Magdalena Fręch, która dotarła do ćwierćfinału imprezy w Waszyngtonie, spadła z 24. na 25. miejsce, a Magda Linette, która odpadła tam w 2. rundzie, obsunęła się z 28. na 34. lokatę, co może mieć duże znaczenie w kontekście rozstawienia w wielkoszlemowym US Open (od 24 sierpnia).

Obie od poniedziałku, podobnie jak Świątek, będą rywalizować w zawodach rangi WTA 1000 w Montrealu.

W drugiej setce zestawienia są trzy reprezentantki Polski: 121. Katarzyna Kawa, 181. Maja Chwalińska i 189. Linda Klimovicova.

W rankingu „Race to the WTA Finals”, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, również prowadzi Sabalenka. Białorusinka ma już zapewniony start w tej prestiżowej imprezie. Druga jest Świątek, a trzecia Gauff.