Znamy godziny spotkań Superpucharu Polski w piłce ręcznej – Łódź ‘25

W pierwszym spotkaniu, o godzinie 14:30, na parkiet wybiegną aktualne mistrzynie Polski i zdobywczynie ORLEN Pucharu Polski – KGHM Zagłębie Lubin. Naprzeciw Miedziowym staną wicemistrzynie Polski – PGE MKS El-Volt Lublin, najbardziej utytułowany klub w historii polskiej kobiecej piłki ręcznej, mogący pochwalić się aż 22 tytułami mistrza kraju. To starcie dwóch potęg żeńskiego handballu zapowiada ogromne emocje już od pierwszego gwizdka.



O godzinie 18:00, dojdzie do starcia gigantów w meczu o Superpuchar Polski Mężczyzn. Na parkiet wybiegną aktualni mistrzowie Polski i obrońcy trofeum – ORLEN Wisła Płock, mający na koncie dziewięć tytułów mistrzowskich. Ich rywalem będzie zdobywca ORLEN Pucharu Polski – Industria Kielce, najbardziej utytułowany klub w historii polskiego szczypiorniaka z 20 mistrzostwami kraju i zwycięstwem w Lidze Mistrzów na koncie. Te mecze od lat elektryzują całą sportową Polskę i są synonimem rywalizacji na światowym poziomie, pełnej walki o każdą bramkę do ostatniej sekundy.



Moc atrakcji w Strefie Kibica Superpuchar Park



Superpuchar Polski to nie tylko dwa mecze na najwyższym poziomie, ale również szereg innych atrakcji, które 30 sierpnia będą czekały na kibiców. To między innymi pokazy multimedialne, możliwość spotkania legend piłki ręcznej, specjalna Strefa Kibica Superpuchar Park z boiskami do piłki ręcznej, bogata oferta gastronomiczna, atrakcje dla najmłodszych i dorosłych. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami oraz akcji charytatywnych. Podobnie jak w 2024 roku, najbliższa edycja Superpucharu Polski ma być świętem i największym wydarzeniem klubowej piłki ręcznej w 2025 roku w naszym kraju.

