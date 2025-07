Bartosz Bednorz został aktorem! "Odnajduję się w tym".

Przed nami turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy rozgrywany w chińskim Ningbo. Biało-Czerwoni zagrają w ćwierćfinale z Japonią, a spotkanie odbędzie się w czwartek. Reprezentanci Polski przebywają już dłuższy czas w Chinach. Jak przebiega proces ich aklimatyzacji oraz treningów?

- Przechodziłem już aklimatyzację, więc wiem jak to wygląda. W odpowiednim czasie spałem i piłem kawę, także jest naprawdę bardzo dobrze - powiedział siatkarz.

Biało-Czerwoni aktualnie nie trenują w głównej hali zawodów, a na bocznym obiekcie. Czy stanowi to przeszkodę dla polskiej kadry?

- Od lat jest tradycja, że mamy wyłącznie jeden trening (w głównej hali - przyp. red.). Nie mamy na to żadnego wpływu, każdy ma takie same warunki, więc musimy je zaakceptować. Każdy chciałby mieć więcej czasu na hali, w której gramy. Nie ma sensu trenowanie na zupełnie innym obiekcie, powinniśmy mieć treningi tylko tam, natomiast jest jak i jest i trzeba dostosować się do panujących warunków - dodał Bednorz.

Niedawno przyjmujący został zaprezentowany jako nowy zawodnik PGE Projektu Warszawa. Znany siatkarz wcielił się w rolę... Jamesa Bonda, a jako "Agent 010" swoją umowę z klubem musiał odebrać prosto z dachu jednego z wieżowców stolicy. Jak w aktorskim świecie odnalazł się Bednorz?

- Odnajduję się w tym, więc myślę, że po zakończeniu kariery, kto wie, gdzie wyląduję? Żarty żartami, ale uważam, że całkiem fajnie to wyszło - podsumował swój występ artystyczny polski przyjmujący.

Jak zatem będzie wyglądało starcie z Japonią? W jaki sposób przygotowują się do niego Polacy?

- Na bieżąco na treningach dostajemy informacje kluczowe, do tego aby przygotować się do grania na boisku. Myślę, że będziemy jak zwykle bardzo dobrze przygotowani - dodał reprezentant Polski.

Cel reprezentantów Polski jest jasny. Biało-Czerwoni chcą sięgnąć po złoty medal Ligi Narodów.

- Przyjechaliśmy tu, aby zwyciężyć i przywieźć złoty medal, więc nie widzę innego rozwiązania - zakończył Bednorz.

Cała rozmowa w materiale wideo.

Polsat Sport