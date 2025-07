Bramkarz wraca do Manchesteru City

Trafford dołączył do akademii Manchesteru City w wieku 12 lat i uczestniczył w rozgrywkach różnych kategorii wiekowych. W 2021 roku został wypożyczony do Accrington Stanley, a później spędził półtora sezonu w Bolton Wanderers, również na wypożyczeniu. Do Burnley został sprzedany w 2023 roku za kwotę szacowaną na 15 milionów funtów.

ZOBACZ TAKŻE: Z Premier League do Arabii Saudyjskiej. Transfer potwierdzony

Sezon 2024/25 na zapleczu ekstraklasy wyszedł mu spektakularnie. Burnley zajęło drugie miejsce i wywalczyło bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, tracąc w 46 meczach zaledwie 16 bramek. Trafford wystąpił w 45 spotkaniach i zachował czyste konto 29 razy, co jest wyrównaniem rekordu profesjonalnych lig w Anglii.

Od grudnia do lutego miał 12 meczów z rzędu bez puszczenia choćby jednej bramki, co z kolei jest najlepszą passą w historii zaplecza Premier League.

W Manchesterze City Trafford otrzymał koszulkę z numerem jeden.

IM, PAP