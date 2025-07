Ćwierćfinał Ligi Narodów: Włochy - Kuba. Gdzie obejrzeć?

Włosi wywalczyli drugie miejsce w fazie zasadniczej, ustępując jedynie miejsca Brazylijczykom. Na przestrzeni 12 spotkań wygrali 10 i zgromadzili na swoim koncie imponującą liczbę 28 punktów. Z kolei Kubańczycy zajęli miejsce 7., a więc ostatnie premiowane awansem do fazy play off, nie licząc oczywiście Chińczyków, którzy jako gospodarze turnieju finałowego, otrzymali prawo do udziału w nim z urzędu.

Co ciekawe, swoją cegiełkę do awansu byłej reprezentacji dołożył Wilfredo Leon, który wraz z żoną Małgorzatą pomógł dawnym kolegom w organizacji zgrupowania w Toruniu. I choć reprezentacja z Wielkich Antyli grała w fazie zasadniczej w kratkę, wygrywając sześć spotkań i tyle samo przegrywając, to na pewno nie można jej skreślać w kontekście rywalizacji z Włochami.

Jeżeli chodzi o aktualnych mistrzów świata, to na pewno posiadają oni wielką jakość w rozegraniu, za sprawą Simone Giannellego. Za skuteczność w ataku odpowiadać będą Alessandro Michieletto oraz Kamil Rychlicki. Ważnym punktem w ekipie Kubańczyków będzie z kolei najlepiej punktujący siatkarz turnieju oraz lider klasyfikacji atakujących - Marlon Yant Herrera.

Turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów odbywa się w chińskim mieście Ningbo.

Transmisja ćwierćfinału Włochy - Kuba w środę od godziny 08:45 polskiego czasu w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

