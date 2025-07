Grbić postawił na młodego gracza i nie pożałował. O takim wejściu marzą wszyscy debiutanci

Sensacyjne powołanie dla zawodnika z 1. Ligi



Bez dwóch zdań to największa sensacja spośród wszystkich powołań Nikoli Grbicia na tegoroczną Ligę Narodów. W kadrze znalazł się bowiem nastolatek, który do tej pory grał w PLS 1. Lidze w barwach Lechii Tomaszów Mazowiecki.

Mowa o występującym na pozycji środkowego Jakubie Nowaku. Sam zawodnik nie ukrywał zaskoczenia tym, że trener Nikola Grbić dostrzegł go w niższej klasie rozgrywkowej. Później tylko od niego zależało to, na jak długo zostanie w drużynie narodowej.

Świetne liczby na zapleczu PlusLigi



Do tej pory Jakub Nowak nie rozegrał ani jednego meczu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Grał na niższych szczeblach. W ostatnich latach reprezentował barwy wspomnianej Lechii oraz Bogdanki Arki Chełm. W poprzednim sezonie notował średnio 10,45 pkt na mecz, grając na skuteczności ataku 57,22%.

Dzięki temu należał do najlepszych graczy w całych rozgrywkach i przyczynił się do dobrego wyniku, który osiągnęła Lechia Tomaszów Mazowiecki. Na zakończenie został wybrany MVP rozgrywek. Na tym jednak nie koniec, ponieważ sezon 2025/2026 rozpocznie w PlusLidze.

Debiut w turnieju towarzyskim. Bez kompleksów wszedł do reprezentacji Polski



30 maja 2025 roku Jakub Nowak zapamięta na długo. To wtedy zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu przeciwko Bułgarii w ramach turnieju towarzyskiego Silesia Cup. Wcześniej z powodzeniem występował w młodzieżowych reprezentacjach. Na swoim koncie ma m.in. brązowe medale mistrzostw Europy w kategoriach U-17 i U-22.

Bez kompleksów wszedł do reprezentacji Polski. Odwdzięczył się za zaufanie, jakie dał mu trener Nikola Grbić. Selekcjoner nie boi się stawiać na niego w meczach z najmocniejszymi rywalami. Świetnym tego przykładem był jego występ przeciwko Francuzom w ostatniej kolejce Ligi Narodów.

Ten mecz był niezwykle ważny dla Polaków, a mimo tego w zespole znalazło się miejsce dla chłopaka bez debiutu w PlusLidze. Znów spisał się doskonale i dołożył swoją cegiełkę do zwycięstwa 3:2. Młody środkowy w tym meczu zdobył 10 punktów.

Dobra gra zaowocowała transferem



Dobra gra Jakuba Nowaka w 1. Lidze, a następnie w Lidze Narodów zaowocowała transferem. Niespełna 20-letni zawodnik podpisał kontrakt ze Steam Hemarpol Norwid Częstochowa, czyli ósmą drużyną poprzedniego sezonu PlusLigi. To sportowy awans i potwierdzenie tego, że jego kariera zmierza w dobrym kierunku.

Jeżeli utrzyma formę z reprezentacji, to powinien być pierwszoplanową postacią ekipy z Częstochowy, co zwróci na niego uwagę możniejszych klubów z Polski oraz zagranicy. Jakub Nowak ma olbrzymi potencjał. Jeżeli odpowiednio poprowadzi swoją karierę, to może stać się wielką gwiazdą siatkówki.

