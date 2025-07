Legendarny karateka nie żyje. Uczył siostry Radwańskie. "Sportowa dusza i krakus”

Józef Pietras urodził się 1 stycznia 1955 r. w małopolskiej Leszczynie, w powiecie bocheńskim.

W wieku 19 lat zaczął uprawiać karate w stylu kyokushin i był jednym z krajowych pionierów tego sportu. Już w 1976 r. osiągnął stopień 1. Dan, ten ostatni, 6. Uzyskał dwa lata temu. Kolekcjonowanie Danów zaczął jaki drugi Polak po Andrzeju Drewniaku.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje "Rocky". Świat sportu w żałobie

W miarę rozwoju kariery wgłębiał się także w tajniki pokrewnych sztuk walki – jujitsu, judo i kendo, a w późniejszym okresie przyswajał także sambo i systemę, stosowaną przez Specnaz. Dzięki tej wszechstronności słynął ze szkoleń, jakich udzielał służbom specjalnym i sportowcom, na czele z siostrami Urszulą i Agnieszką Radwańskimi. Samoobrony uczył także ich ojca i trenera Piotra Roberta Radwańskiego.

- Trenowałem z nim po przyjeździe z Niemiec, a potem, gdy moje córki były nastolatkami w ramach sportu uzupełniającego trenowały także u niego – wspomina Piotr Robert Radwański.

- Narzekał na zbyt dużą liczbę związków sportowych sztuk walki, a także na fakt, że Ministerstwo Sportu nie zawsze było dobrze zdezorientowane, komu dać dotacje, ale to stare czasy. Józiu to była portowa dusza i krakus – dodaje Radwański.

Piotr Robert Radwański dokładni pamięta, jak Józef Pietras był zdruzgotany po tym, jak jego przyjaciel Andrzeja First został zamordowany. Do dramatu doszło 23 listopada 1996 r. First został napadnięty na klatce schodowej swojego krakowskiego bloku przez czterech bandytów. Sam był mistrzem Polski w kick boxingu, ale nie udało mu się obronić. Został ogłuszony, zmarł od ran zadanych nożem.

Podejrzanym o zlecenie tej zbrodni był szef śląskiego gangu Janusz Trela "Krakowiak".

Pan Józef w okresie 1991– 2011 był współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Oyama Karate. Natomiast w 2019 r. wstąpił do Międzynarodowej Organizacji IKO World SO Kyokushin.

Angażował się także w kursy specjalne dla grup zwiększonego ryzyka. W Polskim Związku Służb Mundurowych parał się szkoleniem walki wręcz. W czerwca 2023 r. shihan Pietras uczestniczył w pierwszej edycji Sztuki Walki Nas Łączą Budo.

Józef Pietras zmarł w Krakowie 26 lipca. Jego pożegnanie i Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 1 sierpnia, o godz. 12:20 w kaplicy na Cmentarzu Batowickim w Krakowie, przy ul. Reduta.